Німеччина продовжить підтримувати Україну у фінансовому, військовому та гуманітарному плані.

Військова допомога Німеччини Україні цього року становитиме понад 7 мільярдів євро. Про це канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив під час телефонної розмови з президентом США Джо Байденом, повідомляється на сайті уряду Німеччини.

Відзначається, що темами розмови стали продовження підтримки України і ситуація на Близькому Сході.

Шольц і Байден засудили триваючий напад Росії на Україну і наголосили на необхідності продовжувати підтримувати Україну у фінансовому, військовому та гуманітарному плані.

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"У 2024 році Німеччина підтримає Україну військовими товарами на суму понад сім мільярдів євро", - йдеться у повідомленні.

Зараз за обсягами виділеної Україні допомоги Німеччина посідає друге місце, а США - перше.

Допомога Україні від Німеччини

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що заплановані більшістю партнерів ЄС поставки зброї Україні "занадто малі" і закликав інші країни збільшити їх. Також у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Шольц висловив своє невдоволення недостатньою допомогою Україні та особисто президенту Франції.

В останній пакет допомоги Німеччини Україні увійшли три зенітні установки Gepard, боєприпаси, тягачі, системи зв'язку та інше.

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