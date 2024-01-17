Військова допомога Німеччини Україні цього року становитиме понад 7 мільярдів євро. Про це канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив під час телефонної розмови з президентом США Джо Байденом, повідомляється на сайті уряду Німеччини.
Відзначається, що темами розмови стали продовження підтримки України і ситуація на Близькому Сході.
Шольц і Байден засудили триваючий напад Росії на Україну і наголосили на необхідності продовжувати підтримувати Україну у фінансовому, військовому та гуманітарному плані.
"У 2024 році Німеччина підтримає Україну військовими товарами на суму понад сім мільярдів євро", - йдеться у повідомленні.
Зараз за обсягами виділеної Україні допомоги Німеччина посідає друге місце, а США - перше.
Допомога Україні від Німеччини
Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що заплановані більшістю партнерів ЄС поставки зброї Україні "занадто малі" і закликав інші країни збільшити їх. Також у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Шольц висловив своє невдоволення недостатньою допомогою Україні та особисто президенту Франції.
В останній пакет допомоги Німеччини Україні увійшли три зенітні установки Gepard, боєприпаси, тягачі, системи зв'язку та інше.