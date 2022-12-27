Потенційний кандидат на посаду посла в Москві неодноразово засуджував вторгення Росії в Україну.

Влітку 2023 року Німеччина планує змінити посла в Москві Гезу Андреаса фон Гайра. Потенційним кандидатом на цю посаду є політик від Вільної демократичної партії Александр Граф Ламбсдорфф.

Як повідомляє Der Spiegel із посиланням на джерела серед представників правлячої коаліції, раніше ходили чутки що, Ламбсдорфф може стати послом у Сполучених Штатах. Проте зараз цей варіант не розглядається.

Видання пише, що Ламбсдорфф вважається одним із найдосвідченіших дипломатів у Німеччині. Він працював у МЗС Німеччини за міністра Клауса Кінкеля (1997–1998), у у посольстві ФРН у Вашингтоні (2000–2003). Крім того, він працював у відділі МЗС по Росії.

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З 2004 по 2017 роки Ламбсдорф був депутатом Європарламенту, а з 2014 по 2017 рік — віцепрезидентом ЄП. Він є депутатом Бундестагу та заступником голови фракції ВДП з 2017 року.

Зазначається, що Александр Граф Ламбсдорфф неодноразово засуджував вторгення Росії в Україну. Він також наголошував, що не бачить можливості завершення війни дипломатичним шляхом та критикував людей, які виступають за "пацифізм" і припинення військової допомоги Україні. У квітні 2022 ркоу Ламбсдорфф висловив думку, що завершення російсько-української війни буде передусім військовим.

Війна в Україні: допомога від Німеччини

Наприцінці грудня 2022 року Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшла, зокрема, броньована ремонтно-евакуаційна машина Bergerpanzer 2.

Водночас голова комітету з питань оборони Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн розкритикувала канцлера Німеччини Олафа Шольца за відмову надавати Україні танки для боротьби за виживання. За її словами, така позиція німецького уряду свідчить про вплив російських наративів на урядовців, є помилковою і тривожно недалекоглядною.

При цьому, майже половина населення Німеччини підтримує постачання Україні сучасного озброєння. За таке рішення виступає 48% опитаних.

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