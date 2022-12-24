У списку допомоги від Німеччини до України, крім військової техніки, вказуються 13 автомобілів прикордонної служби, одна карета швидкої допомоги та два вилкові навантажувачі.

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшла, зокрема, броньована ремонтно-евакуаційна машина Bergerpanzer 2.

Вона вже тринадцята, яку передає Німеччина Україні, йдеться на порталі німецького уряду.

Як відомо, Bergerpanzer 2 розроблена на базі бойового танка Leopard 1. Вона забезпечує відновлення пошкоджених у бою машин, підтримку в установці й демонтажі двигунів та башт.

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Крім цього, Німеччина також надіслала 13 автомобілів прикордонної служби, одну карету швидкої допомоги та два вилкові навантажувачі. Наразі Берлін готується передати ще 50 польових обігрівачів та 26 змінних систем для навантажувачів.

Війна в Україні: допомога Німеччини

З початку повномасштабного вторгнення РФ Берлін не поспішав передавати Україні обіцяне озброєння для самозахисту, оскільки у Німеччині побоювалися ескалації війни.

Однак вже у вересні ВСУ отримали РСЗВ Mars II і бронетранспортери Dingo. В анонсах була і передача чотирьох самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000 і боєприпасів до них.

Пізніше стало відомо, що Німеччина передала Україні передову систему ППО Iris-T, що вже захищає українське небо від російських ракет. До відправки готують ще три установки.

Як раніше повідомляв УНІАН, майже половина населення Німеччини підтримує постачання Україні сучасного озброєння.

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