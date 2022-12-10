Передача танків Leopard 2 означатиме, що на території України воюють натівські танки.

Німеччина побоюється реакції Росії при передачі важкого озброєння Україні.

"Перший момент - це політичний аспект: Німеччина все ж таки побоюється передавати Україні важке озброєння на кшталт танків Leopard 2, розуміючи, що це вже буде такий прапорець для Російської Федерації, усього світу, що тут вже будуть натівські танки, які будуть боронити Україну й НАТО взагалом", - розповів військовий експерт Антон Міхненко в ефірі інформаційного телемарафону.

Також, за словами експерта, у Німеччині прекрасно розуміють, що для освоєння певних зразків озброєння необхідні відповідні навички.

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"Потрібно навчити персонал, потрібно, щоб оборонна промисловість і ремонтні бригади в тих чи інших частинах України були здатні ремонтувати німецьке озброєння", - додав Міхненко.

Він відмітив, що всупереч цьому, німецькі танки все ж таки будуть в Україні, така тенденція є.

Допомога Німеччини Україні

19 вересня Україна одержала від Німеччини РСЗВ Mars II і бронетранспортери Dingo. У країні анонсували відправку Україні ще чотирьох САУ Panzerhaubitze 2000 і боєприпасів для них.

9 листопада Берлін передав Україні нову партію озброєння, куди, з-поміж іншого, було включено нові ракети до Iris-T SLM і спецтехніка. Передовий комплекс ППО IRIS-T пройшов "бойове хрещення" під час масованої атаки росіян у жовтні.

16 листопада уряд Німеччини оновив список військової допомоги Україні. Німеччина є третім найбільшим військовим донором України.

Після падіння ракети у польському селі Переводів під час атаки РФ по Україні у листопаді Німеччина запропонувала Польщі передати їй системи ППО Patriot.

Пізніше польський міністр оборони Маріуш Блащак виступив з пропозицією розмістити установки на території України. Цю ідею підтримав і прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

На початку грудня стало відомо, що Німеччина хоче передати Польщі 8 одиниць ППО Patriot. Тоді польський міністр оборони Маріуш Блащак знову закликав Берлін дозволити розташувати їх в Україні. А 6 грудня Німеччина остаточно відмовилася передавати обіцяні Варшаві системи протиповітряної оборони Patriot Україні.

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