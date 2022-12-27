Голова оборонного комітету критикує федеральний уряд за те, що Німеччина досі ще не має довгострокової стратегії військової допомоги Україні.

Голова комітету з питань оборони Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн розкритикувала канцлера Німеччини Олафа Шольца за відмову надавати Україні танки для боротьби за виживання.

Така позиція німецького уряду свідчить про вплив російських наративів на урядовців, є помилковою і тривожно недалекоглядною, заявила вона в інтерв'ю RND.

"Відмова канцлера дати Україні танки у боротьбі за виживання не тільки незрозуміла, але й тривожно недалекоглядна. Ситуація, особливо для мирного українського населення, катастрофічна. Мені дуже прикро чути виправдання, чому ми не можемо доставити танки. Особливо коли я чую, що поставка танків була б особливою провокацією для Росії", - сказала Штрак-Ціммерманн.

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Вона нагадала, що Німеччина уже успішно передала самохідні гаубиці, зенітні танки, артилерійські системи та високоефективні протиповітряні системи, щоб врятувати тисячі життів. "Поставка танків зараз була б важливою допомогою для відкидання російських позицій", - зазначила очільниця оборонного комітету.

Вона вважає, що наразі деякі політики в Німеччині піддалися російському наративові, згідно з яким Захід і НАТО не мають провокувати Росію.

"Очевидно, російський наратив спрацьовує і заважає деяким у Канцелярії надати Україні такі необхідні танки. Той, хто фантазує про те, що з Росією буде перетнута червона лінія, розповідає історію агресора, а не жертв", - наголосила Штрак-Ціммерманн.

Вона зазначила, що відмова Шольца надавати Україні танки і бронетранспортери є "дуже великою помилкою", а Німеччина витратила забагато цінного часу на абсурдні дискусії.

"Очевидно, що радники пана Шольца неухильно пропонують канцлеру блокувати бойові танки та бронетранспортери для України. Однак, зрештою, канцлер Федеративної Республіки несе відповідальність. Я вважаю цю відмову дуже великою помилкою. Мене злить, коли я озираюся на останні кілька місяців і бачу, які абсурдні дискусії у нас були. Скільки часу минуло, за який ми могли б допомогти. Ці консультанти завжди йдуть за течією, зовсім не думаючи стратегічно", - сказала Штрак-Ціммерманн.

Вона переконана, що українських солдатів можна дуже швидко навчити керувати німецьким и танками, а саму техніку швидко передислокувати. І зараз європейські партнери також векають, що вирішить Німеччина.

Голова оборонного комітету також критикує федеральний уряд за те, що Німеччина досі ще не має довгострокової стратегії військової допомоги Україні.

"Перш ніж думати про стратегію, її потрібно мати. Але ми не маємо стратегії. Ось у чому проблема. Завжди реагувати на українські заклики про допомогу – це не довгострокова стратегія", - наголосила Штрак-Ціммерманн.

Зброя для України - відмова Шольца

Як повідомляв УНІАН, після початку повномасштабного вторгнення Берлін дуже неквапливо допомагав Україні необхідним озброєнням для захисту від російського агресора. Канцлер Олаф Шольц, побоюючись ескалації війни, більше обіцяв про допомогу, ніж реально надсилав техніки. Принагідно розповідаючи про "рекордні масштаби допомоги". Повільні рішення ФРН свого часу критикував колишній посол України в Німеччині Андрій Мельник.

Разом із тим восени Німеччина все ж передала Україні систему протиповітряної оборони Iris-T, котра вже захищає українське небо від російських ракет. До відправки готують ще три установки. Також у вересні ЗСУ отримали РСЗВ Mars II і бронетранспортери Dingo. Анонсувалася й передача чотирьох самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000 і боєприпасів до них.

У грудні Олаф Шольц заявив, що Німеччина не буде передавати Україні танки західних зразків в односторонньому порядку. Він підкреслив, що передача Україні будь-якого озброєння продиктована обережністю, спрямованою на запобігання прямої конфронтації між НАТО і Росією.

Відмовив Берлін і на пропозицію Польщі передати Україні систему протиповітряної оборони Patriot. У Міноборони Німеччини пояснили, що не мають на своїх складах систем Patriot, які б вона могла відправити Україні. Наявні в неї системи є частиною колективної оборони НАТО.

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