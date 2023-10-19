Він зауважив, що для Німеччини очевидно, що Україна приєднається до Євросоюзу і НАТО.

Влада Німеччини не виступає проти членства України в НАТО.

Таку заяву зробив посол Німеччини в Україні Мартін Єгер в інтерв'ю "Європейській правді". "Ми не виступаємо активно проти членства України. Не треба так думати. Для нас очевидно, що майбутнє України – в Євросоюзі і НАТО. А ми зараз обговорюємо лише шляхи вступу до НАТО", – пояснив ситуацію Єгер.

При цьому від вказав на досвід української армії, яка "може стати величезним активом для Північноатлантичного Альянсу у майбутньому".

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Він нагадав, що на саміті НАТО у Вільнюсі було висловлене розуміння усіх сторін, що вступ України неможливий, поки йде війна. Посол висловив переконання, що результати саміту у Вільнюсі влаштували всіх.

"Визначальним є те, що має бути ухвалене політичне рішення про вступ", - зазначив Єгер.

"Тож на цій основі ми дивимося в майбутнє і продовжуємо працювати", – резюмував посол.

Ставлення Німеччини до вступу України в НАТО

У липні перед самітом НАТО у Вільнюсі ходила інформація про те, що Берлін ініціює відтермінування вступу України до НАТО через побоювання, того, як на сю ситуацію подивиться Кремль. Крім того, за даними ЗМІ, Німеччина виступала за формулювання підсумкової заяви саміту, у якійби не було зазначення якихось конкретних термінів.

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