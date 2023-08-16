Після вторгнення РФ в Україну німецький канцлер Шольц пообіцяв, що його країна буде відраховувати в НАТО 2% ВВП, але, мабуть, щось пішло не так.

Уряд Німеччини відмовився взяти на себе юридичні від зобов'язання щорічно направляти 2% ВВП на військові витрати НАТО.

Як повідомляє Reuters з посиланням на власне джерело в німецькому уряді, відповідний пункт у проекті закону про бюджетне фінансування був видалений дуже швидко.

Як зазначило видання, цей крок дозволить Німеччині дотримуватися раніше даної обіцянки наростити витрати на Альянс до 2% в найближчі 5 років.

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Це формулювання м'якше, ніж обіцянка німецького канцлера Олафа Шольца, дана на третій день після вторгнення РФ в Україну. "Відтепер ми будемо щорічно інвестувати більше 2% ВВП в нашу оборону", - заявив тоді Шольц.

При цьому представник німецького уряду відмовився коментувати будь-які подробиці законопроекту.

НАТО і Німеччина

У минулому союзники НАТО різко критикували Берлін за те, що він не витрачає щороку 2% свого ВВП на оборону. Особливо жорстко невдоволення звучало за часів президентства Дональда Трампа. Він при кожній можливості дорікав європейським партнерам, і особливо Берліну, в тому, що вони мало витрачають на оборону в рамках НАТО.

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