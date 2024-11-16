Інвестиції в українське виробництво дозволять швидше виготовляти й постачати необхідне озброєння для потреб ЗСУ.

Норвегія профінансує українське виробництво зброї та техніки, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, як зазначив Умєров, під час візиту до Осло вдалося домовитися з прем’єр-міністром Йонасом Гаром Стьоре та міністром оборони Бйорном Арільдом Грамом про те, що Норвегія долучиться до "данського формату" підтримки - прямого фінансування виробництва в Україні.

"Це дозволить швидше виготовляти й постачати необхідне озброєння для наших Сил оборони", - наголосив Умєров.

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Крім того, було обговорено новий формат співпраці - "норвезьку модель".

"Йдеться про нову модель інвестування в українські оборонні технологічні компанії. Деталі згодом", - додав міністр.

Військова допомога Україні

Як повідомляв УНІАН, 29 вересня стало відомо, що Данія надасть Україні 4,2 мільярда датських крон (близько $629 млн) на закуплю зброї та військової техніки.

11 листопада стало відомо, що Данія та Швеція закуплять для України зброю українського виробництва на суму €535 млн.

Такорж Європейська Комісія вперше за всю свою історію схвалила рішення про спільні закупівлі зброї. Ухвалено фінансування 5 масштабних проєктів, більшість із яких передбачають закупівлі в тому числі для України.

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