Олексій Резніков зазначив, що Україна готова захищати свій суверенітет.

Міністр оборони Олексій Резніков вимагає від країн реакцію на дії президента Російської Федерації Володимира Путіна. Голова відомства заговорив про нову "Берлінську стіну".

Про це повідомив глава Міноборони України в Twitter.

За словами Резнікова, Москва визнала власну агресію щодо України, а не бойовиків "ЛДНР". Він запевнив, що Україна готова захищати свій суверенітет.

"Ми залишаємося впевненими та спокійними. Ми готові й здатні захищати себе та свій суверенітет. Світ не може мовчати. Санкції? Черговий цегла в стіні? Нова Берлінська стіна?"- зазначив міністр.

Довідка УНІАН. Берлінська стіна - своєрідний символ "залізної завіси", який розділив соціалістичний та демократичний світ, а фізично розділяла Західний та Східний Берлін за часів Холодної війни.

Рішення Путіна визнати "ЛДНР" - що відомо

Президент Російської Федерації Володимир Путін 21 лютого заявив про визнання "ЛДНР".

У ніч на 22 лютого президент України Володимир Зеленський виступив із терміновим зверненням до українців, він закликав не панікувати і підкреслив, що Україна вважає останні дії РФ порушенням свого суверенітету.

Ряд країн вже оголосили про те, що введуть санкції проти РФ через визнання Путіним "ЛДНР".

Під час засідання Радбезу ООН Постійний представник України Сергій Кислиця звернув увагу на те, що Росія слово в слово повторила своє рішення про визнання незалежності територій Грузії 2008 року, видавши аналогічний документ по "ЛДНР".

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