Президент України заявив, що цей пакет санкцій має сильно вдарити по Росії.

Президент України Володимир Зеленський заявив про підписання нового санкційного пакета проти Росії. За його словами, він відрізняється від попередніх, будучи "особливим".

"Це особливі санкції, які б'ють по багатьох російських фінансових схемах, зокрема криптовалютних. Санкції за поданням Національного банку України", - заявив він у Telegram. До того ж, цей санкційний пакет синхронізований із партнерами України.

За словами Зеленського, лише через одну компанію, яка вже перебуває в цьому санкційному списку, російські окупанти змогли провести мільярди доларів - здебільшого для військових потреб, для промисловості.

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"Звичайно, всі схеми ми будемо зупиняти. Зараз, коли звичні фінансові шляхи для Росії в багатьох місцях заблоковані, вони переходять у тому числі на криптовалютні розрахунки", - наголосив український лідер.

Він зауважив, що загалом у пакеті сьогодні – санкції проти 60 юридичних осіб, і по кожній українська сторона буде працювати з партнерами, щоб об’єднати санкції – наші та європейські, наші та інших значимих юрисдикцій світу.

"Також у пакеті – 73 фізичні особи, усі – громадяни Росії. По них санкції також будемо синхронізовувати. Це робота непроста: санкційні правила різняться у світі, але мета в нас у всіх спільна – примушувати Росію до припинення війни та максимально обмежувати її потенціал. Санкції вже позбавляють Росію майбутнього й мають значно ускладнити повсякденність російської системи", - прокоментував Зеленський.

Він анонсував наступного тижня нові рішення України по синхронізації санкцій Європейського Союзу "Всі європейські пакети проти Росії мають бути впроваджені в українській юрисдикції. Так само як і наші, українські санкції в Євросоюзі", - зазначив президент.

Санкції проти Росії - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 30 червня Рада Європейського союзу продовжила обмежувальні заходи проти Росії, що були запроваджені у зв’язку з агресією проти України, ще на 6 місяців, до 31 січня 2026 року. Санкції проти РФ були вперше запроваджені ще у 2014 році, а з лютого 2022 року - значно розширені.

Ними запроваджено низку обмежень, зокрема на торгівлю, фінанси, енергетику, технології та товари подвійного призначення, промисловість, транспорт і предмети розкоші.

Незадовго до цього Зеленський підписав указ, яким введено в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони України про "синхронізацію санкційного тиску" на Росію. Таким чином Україна запроваджує проти Росії ті самі санкції, які вже запровадили країни Євросоюзу та G7.

Рішення прийняте "з метою досягнення максимально жорстких наслідків для Російської Федерації за розв’язану проти України злочинну та неспровоковану війну, подальшого відчутного обмеження військово-промислового потенціалу держави-агресора".

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