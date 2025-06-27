Україна розпочала синхронізацію з ЄС та G7 санкційного тиску на Росію і пов’язаних з нею суб’єктів.

Україна запровадить проти Росії ті самі санкції, які вже запровадили країни Євросоюзу та G7. Про це йдеться в оприлюдненому указі президента України Володимира Зеленського, яким введено в дію відповідне рішення Ради національної безпеки і оборони України про "синхронізацію санкційного тиску" на Росію.

У тексті цього рішення зазначено, що воно прийняте "з метою досягнення максимально жорстких наслідків для Російської Федерації за розв’язану проти України злочинну та неспровоковану війну, подальшого відчутного обмеження військово-промислового потенціалу держави-агресора".

Задля цього Кабінет Міністрів України та Служба безпеки разом з Національним банком повинні забезпечити повну імплементацію в юрисдикції України обмежувальних заходів (санкцій), що затверджені міжнародними партнерами.

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Зазначається, що обмежувальні заходи (санкції), затверджені державами-партнерами, мають бути синхронізовані в юрисдикції України шляхом їх подання на розгляд та затвердження Радою національної безпеки і оборони України не пізніше ніж на 15-й день після набрання чинності відповідним рішенням держави-партнера або об’єднання держав.

Кабінету Міністрів України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України разом з Офісом Генерального прокурора доручено забезпечити синхронізацію з Європейським Союзом, Сполученими Штатами Америки та іншими державами обмежувальних заходів (санкцій), застосованих Україною у зв’язку зі збройною агресією Російської Федерації.

Санкції проти Росії

Як повідомляв УНІАН, на вчорашньому саміті ЄС президент України Володимир Зеленський закликав партнерів встановити стелю ціни на російську нафту на рівні 30 доларів за барель. Як наголосив Зеленський, санкції проти Росії залишаються одним із найефективніших інструментів обмеження її агресії.

Глава держави наголосив на необхідності ухвалення Євросоюзом потужного 18-го пакету санкцій проти Росії, в якому ключовими цілями мають стати російська торгівля нафтою, її тіньовий танкерний флот, російські банки та інші фінансові інструменти, а також ланцюги постачання, які забезпечують обладнання чи деталі для виробництва зброї.

Раніше, 19 червня Зеленський повідомив, що Україна синхронізує санкції з партнерами та розширить тиск на російський енергетичний сектор.

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