Також Україна відкриє власне виробництво зброї на території Данії.

Цього року Україна отримає додатково "сотні тисяч" безпілотників в межах співпрації зі США. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

"Домовилися з американською стороною про значне збільшення спільної роботи. Це дасть Україні ще сотні тисяч дронів уже цього року на спеціальних умовах і ще значно більше дронів наступного року. У тому числі, дронів-перехоплювачів – це очевидний наш пріоритет", - розповів глава держави.

Крім того, Зеленський розповів про нові домовленості щодо спільного виробництва зброї із західними партнерами, а саме - з Данією.

Відео дня

"Укладена угода – вчора її підписали. Будемо працювати на території Данії, і це наш спільний проєкт – перші суттєві можливості нашого українського виробництва за кордоном. Будуть і ще такі домовленості. Це стосується і дронів, і багатьох інших необхідних видів зброї", - повідомив президент.

Зброя Сил оборони України

Як писав УНІАН, німецькі військові аналітики прогнозують, що наявних запасів американської зброї Україні вистачить до кінця літа, якщо поставки не відновляться. При цьому ракети до систем Patriot можуть вичерпатися навіть швидше - за пару тижнів - якщо Росія збільшить інтенсивність обстрілів.

Також ми розповідали, що українська армія усе активніше використовує на фронті наземних роботів, підлаштовуючи їх для виконання найрізноманітніших завдань - як допоміжних, так і бойових.

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