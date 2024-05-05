Кремль продовжує намагатись виправдати неспровоковану війну проти України.

Оголошення МВС Росії у розшук президента Володимира Зеленського, командувача Сухопутних військ Олександра Павлюка та екс-президента Петра Порошенка, є спробою РФ встановити юрисдикцію своїх законів у суверенних пострадянських країнах та інформаційною підготовкою до операції "Майдан-3".

Як повідомляє ISW, Кремль продовжує намагатись подати неспровоковану війну проти України інакше, ніж вона є насправді. Аналітики звернули увагу на той факт, що МВС Росії не уточнило злочини Зеленського, Павлюка та Порошенка, а також ймовірні злочини попередніх українських посадовців, яких РФ оголосила в розшук, зокрема, начальника ГУР Міноборони Кирила Буданова та голови СБУ Василя Малюка.

Один з російських мілблогерів стверджує, що ордер на арешт Зеленського не дозволить йому відвідати країни, які мають договір про екстрадицію з Росією.

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В ISW також нагадали попередження офіційного Києва про те, що Москва посилює існуючу інформаційну операцію під назвою "Майдан 3", спрямовану на формування серед українців сумнівів у легітимності президентства Зеленського. Ймовірно, ця операція сягне піку наприкінці травня.

"Рішення Кремля оголосити Зеленського, Павлюка і Порошенка у розшук, ймовірно, є частиною російської інформаційної операції "Майдан 3" і ширших зусиль Кремля з дискредитації нинішнього і попередніх прозахідних українських урядів, що прийшли до влади після Євромайдану 2014 року, а також з дипломатичної ізоляції України", - пояснюють експерти у звіті.

В Інституті зазначили, що це також є одним з аспектів постійних зусиль РФ на утвердження юрисдикції федеральних законів у суверенних європейських і пострадянських країнах.

"Раніше МВС Росії вже оголосило у розшук кількох посадовців з країн-членів НАТО, зокрема Естонії, Латвії та Литви, за нібито порушення низки російських федеральних законів на території країн-членів НАТО. Зусилля Кремля з утвердження юрисдикції російських законів спрямовані на створення інформаційних умов, що мають виправдати ймовірну майбутню російську агресію проти країн-членів НАТО", - підсумовують в ISW.

РФ оголошує в розшук українське військово-політичне керівництво

Ще у травні 2023 року РФ оголосила в розшук тоді ще головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Таке ж рішення було ухвалено щодо нинішнього головнокомандувача, який тоді обіймав посаду командувача Сухопутних військ, – Олександра Сирського.

Наприкінці грудня 2023 року Росія оголосила в розшук командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука. Сталося це після знищення російського великого десантного корабля "Новочеркаськ" в окупованій Феодосії (Крим).

Крім того, РФ оголосили в розшук очільника ГУР Кирила Буданова.

4 травня цього року Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило в розшук президента України Володимира Зеленського.

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