В рамках візиту український президент проведе ряд важливих зустрічей.

Президент Володимир Зеленський 15 січня вирушить до Швейцарії з робочим візитом.

Як йдеться в повідомленні Офісу президента в Telegram, в рамках візиту Зеленський зустрінеться з головами обох палат парламенту, лідерами партій і зі своїм швейцарським колегою.

Крім того, Зеленський візьме участь у Всесвітньому економічному форумі і проведе ряд двосторонніх зустрічей в Давосі.

Відео дня

Нагадаємо, наприкінці листопада 2023 року в Україну приїжджав президент Швейцарії Ален Берсе. А в березні минулого року Берсе заявляв, що швейцарська зброя не повинна потрапити на війну в Україну. За словами Берсе, політика його країни базується на "відданості миру, гуманітарному праву та посередництву, де це можливо".

Форум у Давосі та Зеленський

Раніше в ЗМІ поширилася інформація про те, що президент Володимир Зеленський може поїхати до Швейцарії і взяти участь в економічному форумі.

Пізніше президент Всесвітнього економічного форуму Берге Бренде підтвердив візит Зеленського.

А сьогодні в Давосі відбулася четверта зустріч радників з нацбезпеки з української Формули миру. Участь взяли представники 81 країни та міжнародної організації, що на 15 більше, ніж минулої зустрічі.

Вас також можуть зацікавити новини: