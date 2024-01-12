На ній радники з нацбезпеки розглянуть пропозиції Зеленського.

Четверта зустріч радників із національної безпеки та зовнішньої політики щодо імплементації пунктів української Формули миру відбудеться 14 січня у Давосі (Швейцарія) на полях Всесвітнього економічного форуму.

Як повідомляє прес-служба президента України, Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з президенткою Швейцарської Конфедерації у 2024 році, федеральною радницею, керівницею Федерального департаменту оборони, захисту населення і спорту Швейцарії Віолою Амхерд.

Зеленський висловив подяку Швейцарії за тверду підтримку державного суверенітету й територіальної цілісності України в умовах повномасштабної агресії Росії проти нашої держави.

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Він окремо подякував швейцарській стороні за підтримку української Формули миру та організацію чергової зустрічі радників із національної безпеки та зовнішньої політики в Давосі 14 січня.

"Після важливої Конференції з відновлення України в Лугано це вже другий масштабний міжнародний захід із підтримки нашої країни, що відбуватиметься у Швейцарії", - зазначив Зеленський

Зокрема, було обговорено підготовку до зустрічі радників із питань національної безпеки та політичних радників лідерів країн щодо Формули миру, яка відбудеться у Давосі.

Як повідомляє Міністерство закордонних справ Швейцарії, мета цієї зустрічі, на якій співголовуватимуть федеральний радник Ігнаціо Кассіс та голова Офісу президента України Андрій Єрмак, стосуватиметься завершення перемовин на рівні радників з національної безпеки щодо принципів встановлення довготривалого та справедливого миру в Україні.

Ці принципи мають сформувати основу для наступних етапів мирного процесу.

Участь у заході братимуть понад 80 делегацій. Увага зосереджуватиметься на Формулі миру, започаткованій президентом України Володимиром Зеленським у 2022 році.

Україна провела саміт щодо врегулювання війни на Мальті

28 жовтня на Мальті пройшов дводенний саміт про мирне врегулювання війни в Україні. У зустрічі радників з питань національної безпеки та радників із зовнішньої політики щодо ключових принципів миру в Україні та світі взяли участь представники 66 країн та міжнародних організацій. У попередній зустрічі було 42 делегації.

В ОП наголошували, що ймовірність змін у 10 пунктах формули миру не допускається і структурно вони залишаться такими, якими були виголошені Зеленським торік в Індонезії, під час саміту G20.

Ця формула миру передбачає десять пунктів – від ядерної безпеки до відновлення територіальної цілісності нашої держави, від енергетичної безпеки до повернення всіх військовополонених і депортованих, яких утримують на території Росії.

Одне з ключових завдань для України - залучити світ до конкретної реалізації пунктів формули миру.

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