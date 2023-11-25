Глава держави зустрінеться з Володимиром Зеленським і візьме участь у міжнародному саміті.

Цього ранку, 25 листопада, до столиці України прибув президент Швейцарії Ален Берсе. Він зустрінеться з українським колегою Володимиром Зеленським.

Про це Берсе повідомив на своїй сторінці в Twitter, опублікувавши фото з залізничного вокзалу Києва. За словами Берсе, він сьогодні також візьме участь у міжнародному саміті з продовольчої безпеки.

"Основна увага зосереджена на впливі загарбницької війни Росії на продовольчу безпеку світу та довгостроковій підтримці Швейцарією України", - написав Берсе.

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Президент Швейцарії про відмову надавати Україні зброю

Як повідомляв УНІАН, Швейцарія є нейтральною державою, яка не перебуває ані в ЄС, ані в НАТО. Тож вона категорично відмовлялася надавати Україні зброю для захисту від російського нападу, і заборонила іншим країнам передавати Україні зброю, раніше куплену у Швейцарії.

Ален Берсе, який є президентом Швейцарії з 1 січня цього року, заявив у березні, що швейцарська зброя не повинна використовуватися на війні в Україні. За словами Берсе, політика його країни заснована на "прихильності миру, гуманітарному праву і посередництву, де це можливо".

У квітні Берсе наголосив, що Швейцарія не порушуватиме свої закони про нейтральний статус держави заради постачання зброї Україні.

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