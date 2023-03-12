Швейцарська зброя не повинна використовуватися у війнах, вважає президент.

Швейцарська зброя не повинна використовуватися на війні в Україні. Про це заявив президент Швейцарії Ален Берсе в інтерв'ю NZZ am Sonntag.

За його словами, політика Швейцарії заснована на "прихильності миру, гуманітарному праву і посередництву, де це можливо". Він зазначив, що така позиція "може здатися застарілою для декого, але це важливіше, ніж будь-коли".

"Надзвичайно небезпечно викидати ці фундаментальні принципи за борт зараз. Що стосується Швейцарії, війна не є частиною [нашої] ДНК. Позиція уряду зрозуміла. Це також відповідає моїй особистій позиції. Швейцарська зброя не повинна використовуватися у війнах", – заявив Берсе.

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Війна в Україні - позиція Швейцарії

На початку російського вторгнення в Україну Швейцарія підтримала загальноєвропейські санкції проти Росії і навіть заморозила деякі російські активи в своїй юрисдикції.

Водночас Швейцарія категорично відмовилася постачати Україні зброю і навіть заборонила іншим країнам передавати Україні зброю, раніше куплену у Швейцарії.

Також влада Швейцарії заявила про неможливість конфіскувати російські активи, які раніше були заморожені.

Крім того, сьогодні стало відомо, що Швейцарія утилізує боєздатні системи ППО, які могли б допомогти Україні в обороні від російських обстрілів.

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