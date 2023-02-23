Президент наголосив, що Україна зберігає "дипломатичний темп".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що друга половина цього тижня буде ще активнішою з погляду міжнародних відносин. Він наголосив, що було продовжено "дипломатичний марафон для посилення України та захисту міжнародного права, що дає нашій державі більше безпеки".

Під час вечірнього відеозвернення 22 лютого президент зазначив, що у розмові з президентом Пакистану було відзначено безумовну важливість збереження повної сили й поваги до Статуту ООН, до незалежності націй та цілісності держав, а також обговорили наші зусилля щодо гарантування продовольчої безпеки та наявні загрози такій безпеці.

"Говорив сьогодні з президентом Естонії. Подякував за незмінну підтримку України на всіх рівнях. Це підтримка і зброєю, і санкціями проти Росії, і політична – зокрема у європейських та євроатлантичних структурах. Сьогодні ми обговорили майбутній саміт НАТО у Вільнюсі та наші очікування в контексті інтеграції України. Вже зараз готуємося до цих майбутніх подій", – додав Зеленський.

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Він також нагадав, що сьогодні відбулася й перша в історії двосторонніх відносин розмова президентів України та Уганди. Зокрема, лідери держав обговорили мирні ініціативи, які Україна просуває на майданчику ООН, принципову позицію України щодо захисту міжнародного права та потенціал двосторонньої співпраці.

"Вже ввечері говорив із прем’єр-міністром Великої Британії. Дуже потужно працюємо разом із Британією для посилення наших воїнів, для наближення нашої спільної перемоги, для реалізації наших оборонних домовленостей, що були досягнуті під час мого візиту в Лондон. І було б дуже добре, якби всі наші партнери так само, як Британія, розуміли, як швидкість оборонного постачання впливає на конкретні успіхи на полі бою", – наголосив глава держави.

За словами Зеленського, вони із Сунаком також обговорили "й вагомі політичні питання, які мають розв’язати вже цього тижня".

"Друга половина тижня буде ще активнішою з погляду міжнародних відносин. Дипломатичний темп зберігаємо", – підкреслив президент.

Зовнішня політика України: останні новини

21 лютого президент України Володимир Зеленський анонсував цього тижня вагомі події у відносинах з міжнародними партнерами як у Європі, так і по всьому світу.

Крім того, до України приїздив із візитом президент США Джо Байден. За підсумками переговорів президент Зеленський заявив про очікування потужного пакету оборонної підтримки для України.

Раніше президент України Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон обговорили оборонну співпрацю та реалізацію української формули миру.

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