Він анонсував вагомі події на дипломатичній ниві.

Президент України Володимир Зеленський анонсував цього тижня вагомі події у відносинах з міжнародними партнерами як у Європі, так і по всьому світу.

Про це Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні. Він наголосив, що цього тижня Україна продовжить дипломатичну роботу з представниками Сполучених Штатів. Також відбудуться вагомі події у відносинах з партнерами у Європі і по всьому світу.

"Рік повномасштабної війни, рік нашої незламності, яка стала відповіддю на кремлівську ілюзію про "три дні на Київ"... Рік! І ми робимо справді український глобальний тиждень", - сказав глава держави.

Відео дня

Вагомі візити до Києва

Як повідомляв УНІАН, 20 лютого Зеленський провів у Києві переговори з президентом США Джозефом Байденом і сказав, що результат цього візиту стане відчутним на полі бою.

Президент США анонсував новий пакет підтримки на суму у 500 мільйонів доларів. У нього увійдуть боєприпаси, Javelin, протитанкові системи та системи повітряного спостереження.

Також Зеленський зустрівся вчора з очільницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою.

Раніше президент повідомив, що до кінця зими Україну відвідає прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні.

Вас також можуть зацікавити новини: