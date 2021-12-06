Ольга Совгиря зазначила, що такі позови повинні подавати до Верховного Суду

Окружний адміністративний суд Києва зареєстрували позов президента-втікача Віктора Януковича. Він оскаржив постанову Верховної Ради за 2014 рік про його відсторонення з посади президента України.

Про це повідомляє представниця парламенту в Конституційному суді Ольги Совгирі у своєму Telegram-каналі.

"В Окружному адміністративному суді м. Києва зареєстровано позов колишнього президента України в. Януковича до Верховної Ради України (справа 640/34786/21)", - йдеться в повідомленні.

При цьому вона вказала, що подібні позови повинні подаватися до Верховного Суду як суд першої інстанції, а не ОАСК

Читайте також"Брат на брата іде": мер Полтави обурив українців проросійською заявою (відео)"У цьому позові заявлені позовні вимоги про "визнання відсутності компетенції встановлення факту самоусунення", що може свідчити про штучну зміну підсудності цього позову шляхом маніпуляцій з формулюванням позовних вимог", - пояснила Совгиря.

Позов Януковича проти Ради - що відомо

27 листопада прес-секретар Олександра Януковича Юрій Кірасир анонсував, що екс-президент України Віктор Янукович оскаржить у суді постанову Верховної Ради про його відсторонення з поста глави держави.

Спікер назвав це рішення "антиконституційним" та вважає, що постанову "можна сміливо перейменувати в "Постанову Про державний переворот" в Україні.

Він аргументував це тим, що в тодішній раді "розуміли, що законно усунути від влади демократично обраного президента шляхом імпічменту не вдасться, тому розглядали два варіанти: фізично усунути Януковича або ... захопити владу. Парламент, не маючи на це повноважень, пішов другим шляхом".

28 листопада представник Верховної Ради України в Конституційному суді Ольга Совгиря спростувала інформацію про те, що Янукович оскаржив парламентську постанову про його самоусунення.

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Автор: Анастасія Горбачова