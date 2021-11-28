Представник парламенту в Конституційному суді нагадала, що Кодексом адміністративного судочинства заборонено вжиття заходів забезпечення позову у справах про оскарження актів Верховної Ради.

Представник Верховної Ради України в Конституційному суді Ольга Совгиря спростувала інформацію про те, що Віктор Янукович оскаржив парламентську постанову про його самоусунення з посади президента.

Про це Совгиря повідомила у Telegram-каналі, коментуючи інформацію про те, що Янукович начебто оскаржив в Окружному адміністративному суді м. Києва постанову Верховної Ради від 22 лютого 2014 року № 757-VII, якою парламент констатував його самоусунення від здійснення конституційних повноважень президента України і призначив позачергові президентські вибори.

"У зв’язку з поширенням такої інформації зазначаємо, що за наявними офіційними відомостями такий позов наразі не надходив до суду", - наголосила вона.

Совгиря додала, що будь-які акти, дії і бездіяльність Верховної Ради можуть бути оскаржені на предмет їхньої законності виключно до Верховного суду. При цьому навіть ВСУ може перевіряти тільки законність актів парламенту, у той час, як вирішення питання про їхню відповідність Конституції України є виключним повноваженням Конституційного суду.

"Наразі будь-яких конституційних подань з цього питання до Конституційного суду не надходило", - зазначила вона.

Також, додала вона, Кодексом адміністративного судочинства заборонено вжиття заходів забезпечення позову у справах про оскарження актів Верховної Ради.

Крім того, зауважила вона, Кодексом передбачено шестимісячний строк на оскарження такої постанови до суду з дня її ухвалення.

"А відтак відкриття провадження за цим позовом з таким екстраординарно значним пропуском строку на його подання до суду було б грубим порушенням закону", - наголосила Совгиря.

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"Тому за будь-яких умов відсутні підстави для відкриття провадження і розгляду такої справи Окружним адміністративним судом м. Києва, а так само і вжиття будь-яких заходів забезпечення позову по відношенню до Верховної Ради з питань, пов’язаних з констатацією припинення повноважень колишнього президента України", - підсумувала представник ВР у Конституційному суді.

Як повідомляв УНІАН, 27 листопада прес-секретар Олександра Януковича Юрій Кірасир анонсував, що екс-президент України Віктор Янукович оскаржить у суді постанову Верховної Ради про його усунення з посади глави держави.

Речник назвав це рішення "антиконституційним" і вважає, що постанову "можна сміливо перейменувати в "Постанову про державний переворот" в Україні.

Він аргументував це тим, що у тодішній Раді "розуміли, що законно усунути від влади демократично обраного президента шляхом імпічменту не вдасться, тому розглядали два варіанти: фізично усунути Януковича або … захопити владу. Парламент, не маючи на це повноважень, пішов другим шляхом".

Втеча Януковича до Росії

22 лютого 2014 року Верховна Рада ухвалила постанову "Про самоусунення президента України від виконання конституційних повноважень".

23 лютого парламент прийняв постанову "Про покладання на голову Верховної Ради обов'язків президента України згідно зі статтею 112 Конституції".

Янукович тоді заявив, що вважає себе законним президентом країни.

24 лютого тодішній виконуючий обов'язки міністра внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що відносно Януковича порушено кримінальну справу про масові вбивства мирних громадян і його оголосили у розшук.

За словами Авакова, Янукович вилетів з Києва до Харкова 21 лютого, переночував там, потім вертольотом перелетів до Донецька, звідки літаком намагався вилетіти, але прикордонники не дозволили йому це зробити, і він на автомобілі виїхав до Криму, де зупинився в приватній резиденції, не використовуючи при цьому жодну державну резиденцію.

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Автор: Надя Пришляк