За даними видання, перепалка держсекретаря США і міністра закордонних справ РФ сталася на обіді ОБСЄ у Стокгольмі.

Держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров гаряче обмінялися думками щодо ситуації в Україні під час зустрічі з десятками своїх колег цього тижня.

Перепалка сталася 1 грудня на обіді Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) у Стокгольмі, повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

Взявши слово, Лавров назвав події в Україні у 2014 році переворотом, а також стверджував, що НАТО і ЄС пригнічують інакомислення і загрожують Росії.

У відповідь Блінкен нагадав, як сили, лояльні тодішньому президенту Віктору Януковичу, обстріляли мирних демонстрантів у Києві, убивши понад 100 осіб, перш ніж глава держави втік до Росії. Держсекретар також підкреслив Лаврову, що НАТО - це оборонний союз.

Читайте такожКулеба і Блінкен працюють над жорсткими економічними санкціями проти РФСловесна напруженість виникла на тлі пошуку США та їхніми європейськими союзниками способів протидіяти загрозі російського вторгнення в Україну.

Як повідомляв УНІАН, державний секретар Сполучених Штатів особисто повідомив міністру закордонних справ РФ про серйозні наслідки в разі нового вторгнення російських військ в Україну.

Блінкен закликав Росію відвести війська від українського кордону і виконати Мінські угоди.

Тим часом у Білому домі підтвердили переговори президента США Джо Байдена і російського лідера Володимира Путіна. Головною темою розмови стане Україна.

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Автор: Катерина Комолова