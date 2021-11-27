Рада ухвалила постанову "Про самоусунення Президента України від виконання конституційних повноважень" 22 лютого 2014 року.

Колишній президент України Віктор Янукович оскаржить у суді постанову Верховної Ради про його усунення з посади президента.

Про це повідомив прес-секретар Януковича Юрій Кірасир у Facebook.

"Віктор Янукович подав позов до Окружного адміністративного суду Києва проти Верховної Ради України. Четвертий Президент має намір оскаржити законність прийняття парламентом постанови про його нібито самоусунення з посади глави держави", - написав він.

Він нагадав, що 22 лютого 2014 року депутати Верховної Ради ухвалили постанову "Про самоусунення Президента України від виконання конституційних повноважень та призначення позачергових виборів Президента України".

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Кірасир назвав це рішення антиконституційним і заявив, що постанову "можна сміливо перейменувати в "Постанову Про державний переворот".

"У Верховній Раді розуміли, що законно усунути від влади демократично обраного Президента шляхом імпічменту не вдасться, розглядали два варіанти: фізично усунути Віктора Януковича або розтоптавши закон захопити владу. Парламент, не маючи на це повноважень, пішов другим шляхом", - вважає він.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого 2014 року Верховна Рада ухвалила постанову "Про самоусунення Президента України від виконання конституційних повноважень".

23 лютого парламент прийняв постанову "Про покладання на голову Верховної Ради України обов'язків Президента України згідно зі статтею 112 Конституції України".

Янукович заявив, що вважає себе законним президентом країни.

24 лютого тодішній виконуючий обов'язки міністра внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що відносно Януковича порушено кримінальну справу про масові вбивства мирних громадян, і він оголошений в розшук.

За словами Авакова, Янукович вилетів з Києва до Харкова 21 лютого, переночував там, потім вертольотом перелетів до Донецька, звідки літаком намагався вилетіти, але прикордонники не дозволили йому це зробити, і він на автомобілі виїхав до Криму, де зупинився в приватній резиденції і не використовував жодну державну резиденцію.

Автор: Лідія Селезньова