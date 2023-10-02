Разом із Лисенком викрили директора одного з департаментів міськради.

Співробітники Служби безпеки України та Національного антикорупційного бюро викрили на корупції міського голову м. Суми Олександра Лисенка та директора Департаменту інфраструктури міста. Їх затримали на гарячому під час отримання частини хабаря.

Про це повідомляє СБУ. Посадовці вимагали хабарі від місцевих підприємців за безперешкодне ведення бізнесу у місті.

Задокументовано, що вони "обклали даниною" місцеву компанію, яка займалася вивезенням сміття. Фігуранти вимагали з підприємців понад 2 млн грн. У разі відмови платити – погрожували штучними перешкодами у веденні бізнесу.

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СБУ та НАБУ затримали обох фігурантів "на гарячому", у момент отримання одного із траншів неправомірної вигоди у розмірі 1,4 млн грн. Наразі вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Пізніше посадовцям буде обрано запобіжний захід.

Викриття зловмисників проводили за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Водночас прес-служба НАБУ повідомляє, що загальна сума неправомірної вигоди становит 2 130 000 грн. Наразі тривають першочергові слідчі дії.

Корупція в Україні

Останні місяці запамʼяталися одразу кількома гучними корупційними скандалами, починаючи від затримань нардепів, завершуючи виявленням величезних статків у воєнкомів

26 вересня СБУ повідомила, що у Києві викрили на розкраданні 65 млн гривень екс-чиновника. Примітно, що це все відбувалося під час боїв за столицю на початку російського повномасштабного вторгнення. Ці кошти були призначені для ліквідації надзвичайних ситуацій у місті під час війни.

Раніше на Волині затримали двох митників, які вимагали хабарі за імпорт товарів в Україну. В СБУ повідомили, що побори організували керівник одного з відділів та головний інспектор.

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