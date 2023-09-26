Кошти були привласнені під виглядом витрат на передислокацію плавучої насосної станції на річку Десна.

Служба безпеки України підозрює колишнього очільника ПАТ "Київводоканал" у розкраданні майже 65 млн бюджетних гривень під час боїв за столицю.

Як повідомили в СБУ, викрито ще одну схему розкрадання коштів з бюджету Києва, які призначались на ліквідацію надзвичайних ситуацій у місті під час війни.

Зокрема, зловмисником виявився колишній гендиректор ПрАТ "АК "Київводоканал", який на початку повномасштабного вторгнення РФ перебував на посаді.

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"Тоді він разом зі спільниками привласнив майже 65 млн грн під виглядом витрат на передислокацію плавучої насосної станції на річку Десна. Там вона мала перекачувати воду на технологічні споруди Дніпровської водопровідної станції, а потім до централізованого водогону Києва. Таким чином обладнання мало забезпечити киян резервним постачанням водою під час активних бойових дій на території столичного регіону", - йдеться в повідомленні.

Водночас, за даними слідства, плавуча насосна станція була несправною і технологічно не підлягала транспортуванню.

"Для того, щоб вкрасти бюджетні гроші, фігуранти у березні 2022 року уклали угоду з афілійованою компанією про фіктивне переміщення обладнання до акваторії Десни. Насправді насосна станція залишалась на місці, а гроші за її "транспортування" були переведені майже у повному обсязі на підрядників з виведенням потім у тінь", - йдеться у повідомленні.

При цьому, ініційовані Службою безпеки експертизи підтвердили факт розкрадання бюджетних коштів, а також непридатність насосного обладнання до експлуатації за цільовим призначенням.

Під час обшуків в офісних приміщеннях фігурантів виявлено фінансово-господарську документацію із доказами оборудки.

У зв'язку з цим, наразі колишньому гендиректору Київводоканалу повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах).

Триває розслідування. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

В СБУ зазначили, у серпні цього року двом спільникам фігуранта - керівникам Департаменту житлово-комунальної інфраструктури та Департаменту муніципальної безпеки КМДА - було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість).

Інші новини Києва

Як повідомляв УНІАН, у 2021 році СБУ затримала на хабарі заступника начальника одного з департаментів "Київводоканалу". За даними слідчих, посадовець вимагав 38,2 тис. доларiв вiд представника комерцiйної структури за дозвіл на розмiщення реклами.

А нещодавно суд відсторонив від посад керівника "Київмедспецтрансу" і його заступника. Їх підозрюють в організації схеми заволодіння майже 13 млн грн бюджетних коштів, виділених на закупівлю запчастин для карет швидкої медичної допомоги.

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