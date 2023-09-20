Йдеться про заставу у розмірі 53,6 тис. грн.

ВАКС обрав запобіжний захід чинній депутатці Верховної Ради України Людмиі Марченко, яка підозрюється у зловживанні впливом, - суд застосував заставу у розмірі 53,6 тис. грн.

Про це інформує Спеціалізована антикорупційна прокуратура, посилаючись на сьогоднішнє рішення суду. Зауважується, що це максимальний розмір застави, передбачений законом для цього злочину.

Справа стосується народної депутатки, яка спільно зі своєю помічницею за грошову винагороду обіцяла громадянам забезпечити прийняття уповноваженим особами обласної військової адміністрації рішення про дозвіл на виїзд за межі України, а також внесення відповідних відомостей до Інформаційної системи "Шлях".

Відео дня

Зазначається, що на сьогодні встановлено два епізоди протиправної діяльності нардепа та її помічниці, а саме отримання 11,3 тис. доларів США від двох громадян за безперешкодний перетин кордону.

Також на нардепку покладено такі процесуальні обов’язки:

прибувати до детектива, прокурора та суду за кожною вимогою;

повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;

утримуватися від спілкування зі свідками, а також іншими підозрюваними у справі;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

Затримання Людмили Марченко - деталі

5 липня екс-нардеп Ігор Мосійчук повідомив, що народну депутатку від партії "Слуга народу" Людмилу Марченко затримали під час отримання хабара у розмірі 3 тисяч доларів вдома у Тернополі. Тоді з затримали її помічницю. Повідомлялось, що затримана депутатка вагітна і повинна народжувати через два тижні.

11 липня НАБУ і САП повідомили про підозру у зловживанні впливом чинній народній депутатці України.

Щодо деталей справи було оприлюднено відео про те, як нардепка та її помічниця "допомагали" чоловікам призовного віку потрапити у систему "Шлях" та в яку суму жінки оцінили свої послуги. Відео також містило сюжет про те, як затримали Марченко. Згідно з відеоматеріалами, нардепка, щоб приховати щойно отриманий хабар, викинула його за паркан свого будинку.

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