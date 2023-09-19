Очільник відділу в обмін на гроші обіцяв імпортерам не створювати бюрократичні перешкоди під час митного оформлення їхніх вантажів, плата за таку "послугу" становила 200 доларів.

Служба безпеки України ліквідувала дві корупційні схеми на Волинській митниці, через які держбюджет недоотримував значні кошти від митних надходжень.

Як повідомив прес-центр СБУ, регулярні побори з українського бізнесу влаштували керівник одного з відділів та головний інспектор.

Зазначається, що задокументовано декілька фактів злочинної діяльності обох фігурантів і затримали їх "на гарячому" під час отримання хабаря.

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"Зокрема, очільник відділу в обмін на гроші обіцяв імпортерам не створювати бюрократичні перешкоди під час митного оформлення їхніх вантажів. Плата за таку "послугу" становила 200 дол. США за кожен автомобіль, що ввозив товари. При цьому головний інспектор митниці, всупереч вимогам, не підвищував для підприємців митну вартість ввезеної продукції. За це чиновник вимагав половину від "зекономлених" коштів", - йдеться у повідомленні.

На підставі зібраних доказів корумпованим посадовцям повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Наразі триває розслідування, щоб притягнути до відповідальності всіх осіб, причетних до оборудок. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Викриття злочинців

Як повідомляв УНІАН, у Києві викрили роботу "детективного агентства", яке торгувало інформацією із державних баз даних. Серед замовлень були особисті дані й щодо міністрів Кабінету міністрів України.

Колишній правоохоронець, після свого звільнення у запас, заснував приватну агенцію з надання детективних послуг. До цієї роботи він залучив свого товариша, який продовжував нести службу в правоохоронних органах.

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