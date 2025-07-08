Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури подали скаргу до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) оскаржила запобіжний захід віцепрем’єру – міністру національної єдності Олексію Чернишову, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб.

В апеляції орган домагатиметься його відсторонення від посади. Про це заявила речниця САП Ольга Постолюк, повідомляє "Українська правда".

"Прокурори САП 7 липня подали скаргу до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду на рішення першої інстанції, яким відмовлено у відстороненні від займаної посади підозрюваного. Також минулого тижня САП оскаржила в АП ВАКС запобіжний захід фігуранту. Засідання суду щодо запобіжного заходу призначене на 7 серпня", – зазначила вона.

Відео дня

За словами Постолюк, антикорупційна прокуратура домагатиметься, щоб до Чернишова застосували низку зобов’язань. Зокрема, здати паспорти для виїзду з країни, обмежити Києвом і областю пересування урядовця та носити електронний браслет стеження.

Справа Чернишова

Міністра Чернишова підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб. Під час засідання суду слідчі просили про застосування запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 120 млн грн.

2 липня Вищий антикорупційний суд не задовольнив клопотання НАБУ та САП щодо відсторонення Чернишова з посади віцепрем’єр-міністра.

Зокрема, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду постановив, що "у задоволенні клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України про відсторонення підозрюваного Чернишова Олексія Михайловича від посади віцепрем’єр-міністра України, міністра національної єдності України відмовити".

Ухвала ВАКС набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано.

Вас також можуть зацікавити новини: