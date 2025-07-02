Олексій Чернишов підозрюється у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди.

Вищий антикорупційний суд не задовольнив клопотання Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо відсторонення Олексія Чернишова з посади віцепрем’єр-міністра, міністра національної єдності України. Про це йдеться у рішенні ВАКС, ухваленому сьогодні, 2 липня.

Зокрема, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду постановив, що "у задоволенні клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України про відсторонення підозрюваного Чернишова Олексія Михайловича від посади віцепрем’єр-міністра України, міністра національної єдності України відмовити".

Водночас ухвала ВАКС набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано.

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"В разі подання апеляційної скарги, якщо таке рішення не було скасовано, рішення набуває законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції", - йдеться у рішенні ВАКС.

Ця ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду протягом п’яти днів з дня її оголошення. Повний текст ухвали буде оголошено 4 липня.

Справа Чернишова - що відомо

Як повідомляв УНІАН, наприкінці червня НАБУ і САП скерували до ВАКС клопотання про застосування до Чернишова запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 120 млн. Крім того, слідчі звернулися до Вищого антикорупційного суду з клопотанням про відсторонення чинного віцепрем’єр-міністра України від посади.

Чернишов підозрюється у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб.

У НАБУ зазначали, що один з київських забудовників розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у столиці під зведення житлового комплексу. Він вирішив звернутися до очільника Мінрегіону, який з держсекретарем Мінрегіону, радником міністра та директоркою держпідприємства організував умови для передачі ділянки цьому ДП, що незаконно уклало з "необхідною" будівельною компанією інвестиційні договори.

"За успішну реалізацію оборудки забудовник "винагородив" міністра та визначених ним осіб неабиякою знижкою на квартири у вже зведених житлових комплексах. З нею вартість квадратного метра становила від 1 тис. грн до 8 тис. грн при мінімальній ринковій вартості таких квартир близько 30 тис. грн за кв. м", - підкреслили правоохоронці.

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