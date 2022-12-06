Нібито Угорщина готова допомагати Україні, але у двосторонньому порядку.

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан переконує, що його країна не вдається до шантажу, хоч і заблокувала макрофінансову допомогу ЄС для України.

У Twitter він хибно заявив, що Угорщина нібито не ветувала надання допомоги ЄС і навіть готова сама її надавати – на двосторонній основі.

"Сьогодні усі новини – про те, що Угорщина заблокувала фінансову допомогу для України. Це все фейк. Угорщина готова надавати Україні фінансову допомогу, але на двосторонній основі. Ніяких вето, ніякого шантажу. Ми хочемо переконати країни ЄС, що спільний європейський борг – це не рішення. Якщо ми продовжимо рухатися шляхом до спільноти з боргом, розвернутися буде неможливо. Ми бачимо майбутнє Європи інакше – на основі сильних країн-членів, замість велетенського спільного боргу", – написав Орбан.

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Зауважимо, що дописи було опубліковано на сторінці Обрана, що не отримала верифікацію, утім найбільші угорські медіа також цитують цю заяву прем’єр-міністра.

Блокування допомоги ЄС для України

На початку листопада президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у розмові з президентом України Володимиром Зеленським заявила, що в ЄС планує запропонувати Україні допомогу у розмірі до 18 млрд євро.

Незабаром стало відомо, що ЄК представила відповідну пропозицію про надання Україні пакету макрофінансової допомоги, а 24 листопада Європейський парламент погодив виділення коштів.

Та у вівторок, 6 грудня, на зустрічі міністрів фінансів країн-членів ЄС Угорщина заблокувала їх виділення. Як передбачається, у такий спосіб країна забезпечити своє власне фінансування, оскільки виділення коштів ЄС для Угорщини було заблоковано допоки уряд Орбана не проведе реформи зі зміцнення верховенства права та подолання корупції.

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