Сьогодні у Брюсселі відбулася зустріч міністрів фінансів країн-членів ЄС.

Угорщина блокує виділення Європейським Союзом пакету макрофінансової допомоги для України на суму 18 мільярдів євро.

"Як очікувалося - сьогодні у Брюсселі на зустрічі міністрів фінансів країн-членів ЄС не було "зеленого світла" стосовно 18 мільярдів євро для України. Угорщина досі блокує для того, аби забезпечити своє власне фінансування", - повідомив журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк у Twitter.

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Він додав, що відбулися дуже емоційні дебати, під час яких усі розкритикували Будапешт, але це не принесло результату.

Макрофінансова допомога від ЄС

6 листопада президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським заявила, що в Європейському Союзі мають намір запропонувати Україні допомогу у розмірі до 18 млрд євро.

9 листопада прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Європейська комісія представила пропозицію про надання Україні у 2023 році пакету макрофінансової допомоги в розмірі 18 млрд євро.

24 листопада Європейський парламент погодив виділення Україні 18 мільярдів євро для того, щоб пережити війну та відновитися після неї.