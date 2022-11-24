За словами президента Європарламенту Роберти Метсоли, через 9 місяців невибіркової війни, яку веде Кремль, підтримка ЄС України тільки посилюється.

Європейський парламент погодив виділення Україні 18 мільярдів євро для того, щоб пережиту війну та відновитися після неї.

"З рекордною швидкістю, Європарламент щойно затвердив 18 мільярдів євро для України, щоб пережити війну та почати її відновлення", - написала президент Європейського парламенту Роберта Метсола в Twitter.

За словами Метсоли, через 9 місяців невибіркової війни, яку веде Кремль, підтримка ЄС України тільки посилюється.

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"Ми не похитнемось", - додала вона.

Фінансова допомога Євросоюзу для України

Як повідомляв УНІАН, у грудні очікується отримання Україною чергового траншу макрофінансової допомоги в 500 млн євро.

3 жовтня Україна та Європейський Союз підписали меморандум щодо виділення нашій державі 5 млрд євро макрофінансової допомоги.

18 жовтня прем'єр міністр Денис Шмигаль повідомив, що в Україну надійшли 2 млрд євро макрофінансової допомоги від Європейського Союзу.

6 листопада президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським заявила, що в Європейському Союзі мають намір запропонувати Україні допомогу у розмірі до 18 млрд євро.