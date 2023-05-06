Цікаво, що ця частина інтерв'ю була вирізана з підсумкового матеріалу, який був завантажений на YouTube.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зробив скандальну заяву про приналежність частини України до Угорщини.

"Втрати українців - це і наші втрати. Наш особистий інтерес підказує нам мати успішну Україну в якості нашого сусіда. В Україні теж живуть угорці, частина України – це давня Угорська земля, яка зараз належить Україні. Закарпатські угорці не іммігрували, їх туди не занесло вітром. Вони завжди там жили, це їхня країна, це їхня земля. Вони теж гинуть у війні, ми, угорці, як мінімум подвійно мотивовані принести мир в Україну і завжди шукаємо можливості зробити свій внесок у справу миру", - сказав він в ефірі Radio Kossuth.

Цікаво, що ця частина інтерв'ю була вирізана з підсумкового матеріалу, який був завантажений на YouTube.

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В ході того ж інтерв'ю Орбан висловив сумніви в неминучій поразці Росії.

"У мене не вистачить фантазії уявити, що хтось може перемогти ядерну державу. Думати, що росіяни склавши руки будуть дивитися, як їх перемагають, ламають їх політичну систему, вбивають їх президента, влаштовують атаку дронів над Червоною площею, вірити, що вони будуть мовчки дивитися і змиряться з військовою поразкою, можуть ті, хто не виріс з дитячого віку. Так в казці буває, в реальності немає", - сказав він.

Скандальні висловлювання Орбана

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан обурився заявою генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга про те, що Україна в майбутньому стане членом Альянсу.

Раніше він змінив свою риторику щодо Заходу і заговорив про "дружні" відносини з США через останній пакет антиросійських санкцій.

Також Орбан назвав Україну "економічно неіснуючою країною", фактично цитуючи слово в слово антиукраїнські заяви екс-президента РФ Дмитра Медведєва.