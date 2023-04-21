Орбан давно відомий своєю антиукраїнською позицією.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан обурився заявою генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга про те, що Україна у майбутньому стане членом Альянсу.

У Twitter очільник угорського уряду поширив публікацію Politico, де цитуються слова Столтенберга на брифінгу у Києві: "Законне місце України – у євроатлантичній родині. Законне місце України – у НАТО. І з часом наша підтримка допоможе зробити це можливим".

На ці слова Орбан відреагував коротко але емоційно, написавши: "Що?!".

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Нагадаємо, вчора генсек НАТО відвідав Київ з неанонсованим візитом. На підсумковій прес-конференції він заявив, що майбутнє України в НАТО. "Гідне України місце - в НАТО", - підкреслив генсек.

Орбан і його антиукраїнська позиція

Віктор Орбан добре відомий своєю антиукраїнською позицією. Він не раз робив скандальні заяви про Україну і її владу. Заяви Орбана багато в чому перегукуються з наративами російської пропаганди.

Так, 14 квітня в одній з крайніх скандальних заяв Орбан назвав Україну "економічно неіснуючою країною", фактично цитуючи антиукраїнські тези екс-президента РФ Дмитра Медведєва. Ця заява пролунала в контексті європейської військової та економічної допомоги, проти якої постійно виступає Будапешт.

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