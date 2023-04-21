Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан обурився заявою генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга про те, що Україна у майбутньому стане членом Альянсу.
У Twitter очільник угорського уряду поширив публікацію Politico, де цитуються слова Столтенберга на брифінгу у Києві: "Законне місце України – у євроатлантичній родині. Законне місце України – у НАТО. І з часом наша підтримка допоможе зробити це можливим".
На ці слова Орбан відреагував коротко але емоційно, написавши: "Що?!".
Нагадаємо, вчора генсек НАТО відвідав Київ з неанонсованим візитом. На підсумковій прес-конференції він заявив, що майбутнє України в НАТО. "Гідне України місце - в НАТО", - підкреслив генсек.
Орбан і його антиукраїнська позиція
Віктор Орбан добре відомий своєю антиукраїнською позицією. Він не раз робив скандальні заяви про Україну і її владу. Заяви Орбана багато в чому перегукуються з наративами російської пропаганди.
Так, 14 квітня в одній з крайніх скандальних заяв Орбан назвав Україну "економічно неіснуючою країною", фактично цитуючи антиукраїнські тези екс-президента РФ Дмитра Медведєва. Ця заява пролунала в контексті європейської військової та економічної допомоги, проти якої постійно виступає Будапешт.