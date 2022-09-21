Держсекретар наголосив, що США ніколи не визнають російських псевдореферендумів на окупованих територіях, як і спроб анексувати їх.

Держсекретар США Ентоні Блінкен у виступі на Генасамблеї ООН засудив наміри Росії анексувати окуповані території України через псевдореферендуми.

Як повідомляє CNN, він наголосив, що цей крок та наміри мобілізувати ще більші резерви є кричущим проявом зневаги до принципів Організації Об’єднаних Націй.

Держсекретар сказав, що не дивно, що Росія йде на ці кроки саме зараз - після невдач на полі бою та все більшої стурбованості у світі щодо розв’язаної нею війни.

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"Це ознака провалу Росії", - сказав Ентоні Блінкен.

"Ми бачимо, що в останні тижні Україна досягла значних здобутків у поверненні своєї території, захопленої силами РФ після агресії 24 лютого. Це також час, коли Росія побачила серйозну зміну тенденцій на полі бою, і навіть деякі найближчі соратники чітко висловлюють стурбованість тим, що робить Кремль і які наслідки це буде мати для світу", - зауважив Блінкен.

Держсекретар наголосив, що США ніколи не визнають російських псевдореферендумів на окупованих територіях та спроб анексувати їх.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня президент Франції Еммануель Макрон відреагував на проведення так званих "референдумів" на тимчасово окупованих територіях України. Французький лідер запевнив, що міжнародне співтовариство їх не визнає.

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