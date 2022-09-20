Президент Франції зазначив, що "референдум" не матиме юридичних наслідків.

Президент Франції Еммануель Макрон відреагував на проведення так званих "референдумів" на тимчасово окупованих територіях України. Французький політик запевнив, що міжнародне співтовариство їх не визнає.

Про це повідомляє Reuters.

"Якби ідея референдуму на Донбасі не була такою трагічною, це було б смішно", - заявив Макрон під час виступу в Нью-Йорку.

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За його словами, рішення провести "референдуми" - ще одна провокація після вторгнення Росії в Україну. Французький політик заявив, що весь цей процес є пародією і не матиме юридичних наслідків.

Крім того, Макрон спробував зв'язатися сьогодні з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, але йому відмовили. У зв'язку з цим президент Франції висловив надію зв'язатися зі своїм російським колегою в найближчі дні.

"Референдуми" на захоплених територіях України - що відомо

Окупанти зібралися влаштувати фейкове голосування на території "ЛНР", "ДНР", Херсонської та Запорізької областей України з 23 по 27 вересня. Повідомляють, що голосування на референдумах, ймовірно, буде як очним, так і заочним – поштою.

Окупанти заявляють, що офіційні результати псевдоголосувань вони оприлюднять 28 або 29 вересня, "після чого "ДНР" і "ЛНР" можуть направити офіційний запит на вступ до складу Росії".

Днем раніше ватажок "ДНР" Денис Пушилін звернувся до ватажка "ЛНР" Леоніда Пасічника з пропозицією об'єднати зусилля для підготовки до псевдореферендуму про входження окупованих територій Донецької та Луганської областей України до складу РФ.

Гауляйтер Володимир Сальдо, який зараз очолює окупаційну адміністрацію в Херсонській області, також заявив про проведення "референдум" щодо входження до складу Російської Федерації. Аналогічне оголошення зробивши голова фейкової адміністрації Запорізької області Євген Балицький.

Центрвиборчком Російської Федерації збиратися організувати ділянки для голосування на "референдумах" в "ДНР", "ЛНР", Запорізькій і Херсонській областях на території Російської Федерації, заявив заступник голови комісії Микола Булаєв.

Голова Луганської ОВВА Сергій Гайдай вважавши, що якщо Росія організовує і проведе "референдум" на окупованих територіях Луганської області, це відкриє шлях до загальної мобілізації в Росії.

При цьому радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Росія буде використовувати фейкові "референдуми" як основу для анексії окупованих територій України – зараз або в майбутньому.

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