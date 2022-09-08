Планується, що в ході його візиту будуть обговорюватися питання військової допомоги Україні.

Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув з неоголошеним візитом до Києва.

Про це УНІАН повідомили поінформовані джерела в дипломатичних колах.

Зокрема, його візит передбачає зустрічі з українськими чиновниками. Цей візит покликаний продемонструвати підтримку України з боку США.

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Між тим, за інформацією Reuters, у Києві держсекретар США оголосить про виділення військового фінансування в розмірі $2 млрд для України і ще 18 держав, які в майбутньому можуть зіткнутися з російською агресією.

Як повідомляв УНІАН, 20 серпня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що розпорядився надати Україні допомогу на суму $815 млн. "Дав дозвіл на вилучення зброї та обладнання із запасів Міністерства оборони США для оборони України на суму $815 млн. Ми виступаємо на боці України та її мужніх захисників", - підкреслив тоді Блінкен.

А сьогодні стало відомо, що США схвалили виділення додаткової військової допомоги для України на суму $675 млн після зустрічі керівників оборонних відомств двох країн. Відповідний документ вже підписав президент країни Джо Байден.

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