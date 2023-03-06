Вирок стосується подій весни 2014 року.

Київський апеляційний суд залишив у силі вирок суду першої інстанції щодо колишнього народного депутата Олега Царьова - 12 років позбавлення волі. Про це повідомляє прес-служба суду.

У травні минулого року Шевченківський районний суд Києва визнав Олега Царьова винним у посяганні на територіальну цілісність України і спробах насильницького повалення конституційного ладу. Йому ставиться за провину ряд епізодів, що датуються квітнем-травнем 2014 року, коли Царьов публічно закликав до повалення законної влади в Україні і перегляду українських кордонів.

6 березня 2023 року колегія суддів Київського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу, подану адвокатом Царьова і вирішила залишити її без задоволення. Вирок суду першої інстанції залишився без змін.

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Участь Олега Царьова у створенні"ЛНР"

Царьов був депутатом Верховної Ради кількох скликань від проросійських політичних сил. Під час Революції Гідності підтримував Януковича і пропонував нагородити бійців "Беркута".

Після початку російської гібридної агресії на Донбасі Царьов відкрито виступив на боці так званих сепаратистів. Зокрема він закликав створювати в Луганську свій уряд і проводити референдум.

Пізніше він вже цілком відкрито очолив союз терористичних псевдореспублік "ЛНР" і "ДНР".

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