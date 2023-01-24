Після жорстких дебатів ПАРЄ визнала, що військова агресія РФ проти України почалася не минулого року.

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) схвалила звіт і резолюцію під назвою "сексуальне насильство в часи конфліктів", присвячену російській агресії проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", спочатку документ містив лише деякі згадки про російську агресію, проте його вдалося серйозно змінити за допомогою поправок, поданих українською стороною і країнами-партнерами.

Як зазначило видання, найбільше суперечок викликала поправка 4, яка змінювала опис ситуації в Європі. Замість розмитої та некоректної фрази "у 2022 році війна повернулася на наш континент", депутати пропонували записати: "З лютого 2014 року РФ веде агресивну війну проти України, яку вона відновила 24 лютого 2022 року масованим вторгненням в Україну".

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Доповідачка та профільний Комітет з питань рівності виступили проти. Вони наполягали на тому, що "збройна агресія РФ проти України почалася у 2022 році". Однак українським парламентаріям вдалося переконати депутатів у тому, що це не так. Правка була схвалена з невеликою перевагою: 47 за, 43 проти.

У підсумку резолюцію з цією нормою затвердили одноголосно: 126 депутатів проголосували за.

РФ вигнали з Парламентської асамблеї Ради Європи

У квітні 2014 року ПАРЄ позбавила російську делегацію права голосу і виключила її представників з усіх керівних органів асамблеї у зв'язку з анексією Криму. У зв'язку з цим Росія не платила внески до Ради Європи з червня 2017 року. Такі дії Росії чимало членів ПАРЄ назвали шантажем.

У червні 2019 року ПАРЄ прийняла рішення, що дозволили росіянам повернутися до роботи в Асамблеї. При цьому Україна неодноразово вимагала припинити членство РФ в Раді Європи і в ПАРЄ.

25 лютого 2022 року міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що у Раді Європи запустили процедуру виключення Росії. Пізніше Комітет міністрів Ради Європи зупинив членство РФ. А 15 березня члени Парламентської асамблеї Ради Європи прийняли рішення про виключення Росії.

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