Сьогодні Верховна Рада підтримала ратифікацію Стамбульської конвенції.

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич наголошує, що ратифікація Україною Стамбульської конвенції - це величезний крок для захисту жінок і дівчат.

Про це йдеться у заяві на сайті Ради Європи.

"Оскільки жінки і дівчата особливо вразливі під час конфлікту, я щиро вітаю схвалення українським парламентом Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству (Стамбульської конвенції). Це величезний крок вперед у захисті жінок і дівчат від усіх форм насильства, чи то в Україні, чи за кордоном", - наголосила Пейчинович-Бурич.

Вона засвідчила повагу президенту, уряду та народним депутатам за демонстрацію лідерства і мужності.

Україна стане 36-ю країною, яка ратифікувала Стамбульську конвенцію.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 червня, Верховна Рада 259 голосами підтримала ратифікацію Стамбульської конвенції. "Проти" проголосували тільки 8 парламентаріїв.

Україна підписала конвенцію ще у 2011 році, однак через спекуляції політиків навколо її положень не змогла ратифікувати протягом більше 10 років.

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