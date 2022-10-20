Росіяни відповідатимуть за злочини проти українців, наголошують в Офісі президента України.

Парламент Нідерландів проголосував за створення спеціального трибуналу в Гаазі для судового переслідування російських військових і політичних лідерів за вторгнення в Україну.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у Telegram.

"Я завжди кажу, що росіяни відповідатимуть за злочини проти українців. Відповідатимуть як теперішні, так і наступні покоління". - написав він. Відео дня

Як повідомив депутат від партії D66 Серд Вімер Сердсма, більшість парламенту Нідерландів виступає за створення спеціального трибуналу для розгляду акту агресії РФ проти України.

"Ми можемо і маємо притягнути Путіна до відповідальності", - написав він у Твіттері.

Злочини Росії проти України

У березні прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан повідомив, що МКС розпочав розслідування воєнних злочинів та злочинів проти людяності внаслідок російського вторгнення в Україну.

Генеральний прокурор України Андрій Костін раніше повідомляв, про підозру у воєнних злочинах Офіс генпрокурора повідомив 176 російським військовослужбовцям, суди вже ухвалили 10 вироків.

22 вересня указом президента утворена спеціальна робоча група на чолі з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком, яка займатиметься питанням створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочинів Росії.

6 вересня Верховна Рада дозволила проведення процесуальних дій на території України не лише прокурору Міжнародного кримінального суду.

Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня, звертаючись до учасників публічних дебатів "Війна і закон" у Парижі, президент Володимир Зеленський закликав створити спеціальний трибунал, щоб покарати керівництво Росії за агресію проти України.

За словами глави держави, проект відповідного міжнародного договору зі створення спецтрибуналу нещодавно був представлений у Києві дипломатам з країн-партнерів України.

13 жовтня, Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила Резолюцію "Подальша ескалація агресії Російської Федерації проти України", у якій вперше визнає російський режим терористичним.

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