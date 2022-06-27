Боротьба за справедливе рішення суду триває.

Міжнародний арбітраж підтримав Україну у справі про захоплення моряків Росією в Керченській протоці.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Вибороли важливе позитивне рішення Міжнародного Арбітражу щодо захоплення наших суден і моряків у 2018 році. Арбітраж відкинув основні зауваження РФ і підтримав позицію України", - написав він.

Кулеба наголосив, що боротьба за справедливе рішення суду триває.

"Росія буде покарана за всі свої злочини, сучасні та минулі", - наголосив він.

Захоплення Росією суден у Керченській протоці

25 листопада 2018 року Росія заблокувала проходження в Керченську протоку буксира "Яни Капу" і катерів "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з Одеси до Маріуполя. При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливість проходження через протоку.

Окупанти тоді захопили в полон 24 українських військовослужбовців, троє з яких були поранені, і звинуватили в незаконному перетині кордону РФ.

7 вересня 2019 року моряки повернулися додому в рамках обміну між Україною і Росією утримуваними особами.

20 листопада РФ повернула Україні й захоплені кораблі. Тоді командувач ВМС України адмірал Ігор Воронченко заявив, що росіяни "угробили" українські судна, зняли навіть "плафони, розетки й унітази". Також він зазначив, що на захоплених кораблях демонтували деякі засоби зв'язку і навігаційне обладнання.

22 травня 2020 року Україна передала до Міжнародного трибуналу ООН меморандум з доказової базою у справі проти Російської Федерації щодо захоплення моряків та кораблів у Керченській протоці у листопаді 2018 року.

В жовтні 2021 року Арбітражний трибунал у Гаазі почав слухання щодо юрисдикції у справі.

У МЗС України очікують на рішення у цій справі протягом 2022-2023 року.

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