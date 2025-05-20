США продовжують вірити, що Росія договороздатна, наголосив Подоляк.

Телефонна розмова президента США Дональда Трампа і російського правителя Володимира Путіна нічого не змінила, вважає радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк. Про це він заявив у своєму телеграм-каналі.

"На жаль, після телефонної розмови Трамп/Путін статус-кво не змінився. Україна, як і раніше, пропонує єдиний реалістичний вихід із війни: через негайне та безумовне припинення вогню – повсюдне, тривале, обов’язкове", - зазначив він.

Подоляк наголосив, що Європа повністю підтримує в цьому Україну, адже "абсолютно чітко розуміє всі ризики, які несе й сама війна, і її відтерміновані наслідки". Тим часом "США, як і раніше, залишилися глобальним посередником, який усе ще вважає, що Росія договороздатна й готова вийти з війни заради бізнес/інтересів".

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"І є незмінна позиція Росії, яка, як і раніше, хоче війни, руйнувань, убивств, бо вважає їх єдиним способом існування своєї нинішньої держави. Є Росія, яка не готова й категорично не хоче припинення вогню. І є якийсь нав’язливий стан "пошуку та усунення першопричин війни", хоча єдина справжня причина – сам факт неспровокованої агресії РФ", - додав радник керівника ОП.

Висновки з розмови Трампа і Путіна

У Європі приголомшені розмовою Путіна й Трампа, там побоюються зради інтересів України. Лідери європейських держав вважають, що президент США може укласти угоду з російським правителем, яка задовольнить його максималістські вимоги і поступиться інтересами України у своєму поспіху припинити бойові дії, писало Financial Times.

Видання The Times зазначило, що надії на санкції США проти РФ стали ще примарнішими, адже, замість того, щоб запровадити проти Росії нищівні обмеження, на які дехто сподівався, президент Сполучених Штатів назвав свою розмову з російським диктатором Володимиром Путіним "чудовою" і сказав, що Росія має "величезну можливість" вести бізнес зі США, коли закінчиться війна в Україні,

Телефонна розмова Трампа з Путіним у понеділок не стала проривом - навпаки, вона показала, наскільки малоймовірним наразі є припинення війни в Україні, вважає CNN. Коли Трамп після цих перемовин оголосив, що Україна та Росія тепер вестимуть переговори "як тільки вони можуть" щодо припинення вогню та, зрештою, завершення війни, попри те, що бойові дії тривають, він фактично підтримав підхід Кремля.

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