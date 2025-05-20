Залицяння, а не ультиматум: Трамп не хоче бути жорстким щодо Путіна, - The Economist

Президент США уникає санкцій проти Росії та виступає за прямі переговори між сторонами конфлікту.

Президент США Дональд Трамп після розмови з Володимиром Путіним 19 травня не висунув жодних вимог щодо припинення війни в Україні. Натомість — запропонував продовження переговорів, що суттєво грає на руку Москві, пише The Economist.

Замість обіцяного ультиматуму Росії — припинити війну або зіткнутись з новими санкціями — Трамп назвав розмову з Путіним "чудовою" та оголосив у соцмережах, що "Росія та Україна негайно розпочнуть переговори щодо припинення вогню та, що ще важливіше, припинення війни". При цьому президент США уникав згадок про тиск чи жорсткі кроки щодо Кремля.

Володимир Путін, своєю чергою, заявив, що бачить прогрес у діалозі з США і готовий працювати над "меморандумом про можливий майбутній мирний договір".

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Однак зміст цього "меморандуму" тривожить Київ: за умовами, що неофіційно обговорюються, Україна могла б втратити частину територій, які ще утримує в чотирьох окупованих Росією областях. Президент Зеленський вже заявив, що не погодиться на такі умови.

Реакція на підхід Трампа в Україні та Європі — стримано негативна. У Києві вважають, що будь-які поступки Путіну лише зміцнять його позиції.

Тим часом Трамп дедалі більше дистанціюється від участі США в конфлікті. Він натякнув, що обидві сторони можуть домовлятись між собою без американського посередництва, зокрема у Ватикані.

Однак така позиція, як зауважують західні аналітики, може лише нашкодити. Відсутність американського тиску дозволяє Росії затягувати переговори, просуваючись на фронті. Видання пише?

"Путін хоче капітуляції України — чи то на полі бою, чи за столом переговорів".

Ніч перед розмовою Трампа з Путіним стала однією з найкривавіших для мирного населення: під Васильковом під Києвом внаслідок масованої атаки дронів загинула 27-річна жінка, яка прикривала собою сина.

"Це була найгучніша, найжахливіша ніч з початку війни", — згадує місцева мешканка.

Трамп неодноразово називав війну "кривавою банею", однак його м’якість щодо Путіна викликає дедалі більше запитань. Нинішня стратегія президента США коливається між залицянням, відступом і нездатністю до дій. Поки Трамп вагається, Путін виграє час — і території.

Розмова Трампа і Путіна

Як повідомляв УНІАН, 19 травня американський президент провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, після чого зв'язався з кремлівським правителем Путіним.

Під час двогодинної розмови вони обговорювали припинення війни та подальшу спіправцю між Вашингтоном та Москвою.

Згодом Трамп написав у мережі, що Росія і Україна "негайно" розпочнуть переговори про припинення вогню і завершення війни, а умови цього обговорюватимуться між двома сторонами.

В його заяві не було нічого про посилення санкцій проти Росії, яка неодноразово відмовлялася від запропонованого ним перемир'я.

Водночас американські ЗМІ писали, що Трамп намагається дистанціюватися від мирної угоди, оскільки виявив, що не може припинити війну в Україні.

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