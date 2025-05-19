Трамп обіцяв завершити війну за перші 24 години свого перебування на посаді президента США, але до миру ще далеко.

У Європі "приголомшені" підсумками розмови президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна, а також описом того, про що було досягнуто домовленостей.

Про це повідомляє Financial Times. Одразу після бесіди з Путіним Трамп поінформував про її зміст президента України Володимира Зеленського разом з лідерами Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Фінляндії та Єврокомісії.

Нещодавно призначений на посаду канцлера Німеччина Фрідріх Мерц заявив, що всі учасники розмови "підтвердили свою готовність тісно підтримувати Україну на її шляху до припинення вогню".

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Видання зазначає, що розмова Путіна і Трампа відбулася на тлі того, як минулого тижня правитель РФ відмовився від участі в переговорах у Туреччині, які сам же ініціював. Тоді американський президент заявив, що поки він і Путін не зустрінуться особисто, "нічого не станеться".

Протягом останніх тижнів дипломатичні зусилля, спрямовані на завершення війни РФ проти України, активізувалися. І хоча Трамп обіцяв завершити її за перші 24 години свого перебування на посаді президента США, до миру ще далеко.

"У європейських столицях лідери побоюються, що Трамп може укласти угоду з Путіним, яка задовольнить його максималістські вимоги і поступиться інтересами України у своєму поспіху припинити бойові дії", – констатують автори.

Розмова Трампа і Путіна: основне

19 травня відбулася розмова президента США Дональда Трампа з правителем РФ Володимиром Путіним. Перед дзвінком американський лідер питав в президента України Володимира Зеленського про те, які теми він має зачепити.

Після завершення розмови Трамп заявив, що Україна і РФ "негайно" почнуть переговори. Він також додав, що "умови будуть узгоджені двома сторонами – як і має бути, адже тільки вони знають деталі переговорного процесу, які недоступні нікому іншому".

Водночас правитель РФ Путін сказав, що Росія готова працювати з Україною над меморандумом про майбутній мирний договір. Водночас припинення вогню, за його словами, можливе після "досягнення відповідних домовленостей".

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