Темою майбутніх перемовин між РФ та США має стати питання щодо того, на що може піти Москва заради завершення війни в Україні. Своєю чергою таке питання варто поставити й українській владі. Про це сказав державний секретар США Марко Рубіо в інтерв'ю Breitbart News.
Він нагадав, що під час засідання Генасамблеї США відбулося голосування проти резолюції ООН, яка засуджувала РФ за війну в Україні, адже вона була "антагоністичною" та суперечила зусиллям, які спрямовані на закінчення війни.
"Що стосується ширшої резолюції, ми вважаємо, що ООН має повернутися. Якщо вона хоче бути корисною у ХХІ столітті, ООН повинна повернутися до своєї статутної місії, яка полягає у запобіганні та припиненні воєн і конфліктів", - пояснив Рубіо.
Держсекретар США вкотре повторив, що президент Дональд Трамп "чітко дав зрозуміти, що хоче закінчити війну", оскільки вважає, що "загинуло занадто багато людей".
Також політик назвав несприятливим "щось антагоністичне в ООН до будь-якої сторони".
"Ми намагалися посадити цих хлопців за стіл переговорів. На жаль, Україна не погодилася, і вони хотіли залишатися далі на своїй позиції. Тоді ми звернулися до Ради Безпеки з нашим компромісом, який, на мою думку, є дуже справедливим формулюванням і переважно говорить про те, що "війна - це жахлива річ". Я вважаю добрим, що нам вдалося зробити у Раді Безпеки, і росіяни не наклали вето", - додав Рубіо.
Крім того, держсекретар США назвав Трампа "президентом миру" та наголосив, що війна в Україні може закінчитися за "кілька тижнів".
Рубіо вважає, що США повинні посадити за стіл переговорів обидві сторони, "починаючи з росіян". Він додав, що американська делегація зустрічалася зі стороною РФ минулого тижня, де головним питанням зустрічі було: "Ви зацікавлені в припиненні цього конфлікту чи ні?".
"Багато людей не знають відповіді на це питання. Якщо ви поговорите з деякими європейцями, вони скажуть вам, що Путін не зацікавлений у припиненні війни. Вони сказали, що будуть зацікавлені, але за певних умов. Ми не обговорювали, що це за умови. Тому наступний крок - зустрітися з ними знову в певний момент, з правильною групою людей, і почати окреслювати, що потрібно зробити для того, щоб Росія припинила війну. Очевидно, ми повинні поставити Україні те ж саме питання, тому що ви не можете зупинити війну, якщо обидві сторони не згодні на це", - додав політик.
Переговори щодо завершення війни в Україні
Раніше президент Франції Еммануель Макрон висловився про мирні переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. За його словами, є вагома причина відновлення контактів з президентом РФ. Макрон додав, що якщо в разі укладання мирної угоди Росія її порушить, то вона матиме справу з усіма країнами, які брали участь у перемовинах.
Водночас Дональд Трамп заявив, що провів "серйозні" переговори з Путіним про закінчення війни в Україні. Він зазначив, що перемовини йдуть "дуже успішно".