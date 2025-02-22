В Москві додали, що працюють ще й над зустріччю Трампа із самим Путіним.

Делегації Росії та США проведуть новий раунд переговорів про припинення війни в Україні. Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє Euronews.

За його словами, переговори відбудуться в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді 25 лютого, рівно через тиждень після першої зустрічі там же.

Тим часом заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що триває підготовка до особистої зустрічі між Трампом і його російським колегою Володимиром Путіним. У розмові з російськими державними ЗМІ Рябков сказав, що під час особистої зустрічі Трамп і Путін можуть обговорити широке коло питань, а не лише війну в Україні.

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"Йдеться про те, щоб почати рухатися в напрямку нормалізації відносин між нашими країнами, знайти шляхи вирішення найгостріших і потенційно дуже-дуже небезпечних ситуацій, яких дуже багато, в тому числі Україна", - сказав він.

Втім, за словами Рябкова, зусилля з організації такої зустрічі знаходяться на ранній стадії, і для її проведення знадобиться "найінтенсивніша підготовча робота".

Відносини Трампа з Кремлем

Як писав УНІАН, експерти вважають, що компліментарні заяви Трампа на адресу Росії та персонально Володимира Путіна продиктовані його стратегічним бажанням вбити клин між США і Китаєм. Фактично Трамп хоче повторити успіх адміністрації Річарда Ніксона, який на початку 1970-х років змінив американську політику і пішов на зближення з комуністичним Китаєм, аби поглибити розкол між Пекіном і Москвою.

Тим часом у Москві кажуть, що не вважають заяви і дії Трампа проросійськими.

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