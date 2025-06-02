Вони маніпулюють мирними переговорами.

На переговорах у Стамбулі російська делегація погрожувала зривом мирного процесу, якщо Україна повторюватиме операції типу "Павутина".

Про це пише Українська правда, посилаючись на джерело у Міністерстві оборони. Співрозмовник відзначив наявність певного прогресу на переговорах, однак додав, що Росія фокусується переважно на другорядних питаннях, шукаючи способи затягнути мирний процес.

За його словами, на зустріч вплинула і операція Служби безпеки України під назвою "Павутина", внаслідок якої було уражено стратегічну авіацію російських окупантів:

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"Російська сторона чітко зазначила, що існує ризик зриву будь-яких перемовин і продовження бойових дій через такі кроки".

Водночас росіяни продовжують наполягати, що припинення вогню можливе лише після виходу українських військ з Курської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

"Позиція російської сторони була такою ж непохитною, як і під час першого раунду перемовин. Але цього разу українська сторона відповідала також жорстко. І це головна відмінність. Кислиця був одним із тих, хто проартикулював усі позиції, з якими не погоджується наша сторона", - зазначив він.

Переговори у Стамбулі

Після масштабної операції СБУ, яка завдала значних втрат стратегічній авіації Росії, у Туреччині відбувся другий раунд переговорів між Україною та Росією.

Російські провоєнні блогери критикували рішення Москви їхати в Стамбул, оскільки вважають українську операцію приниженням РФ.

Хоча сторони не досягли домовленості про припинення вогню, вони погодилися на обмін полонених та досягли згоди щодо повернення тіл загиблих військових.

Російська делегація представила письмову пропозицію щодо припинення вогню, яка включає вимогу виведення українських військ з чотирьох окупованих регіонів, відмови від вступу до НАТО та зменшення української армії.

Крім того, окупанти хочуть, щоб Україна відмовилася від претензій щодо збитків внаслідок бойових дій, а також відновила співпрацю з Москвою в різних галузях.

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