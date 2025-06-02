Білий дім закликає Київ та Москву до переговорів.

У Сполучених Штатах Америки вперше прокоментували операцію Служби безпеки України під назвою "Павутина", під час якої під ударом опинилися російські авіабази.

Під час спілкування з журналістами прес-секретарку Білого дому Керолайн Левітт запитали, якою була реакція президента Дональда Трампа на український дроновий наліт на Російську Федерацію. У відповідь вона сказала, що війну треба припинити:

"Реакція полягає в тому, що ця війна повинна закінчитися. Ця війна була жорстокою з обох сторін, загинуло занадто багато людей. Президент хоче, щоб війна закінчилася за столом переговорів, і він дав це зрозуміти обом лідерам, як публічно, так і приватно".

Також речниця сказала, що американський лідер відкритий до зустрічі із президентом Володимиром Зеленським і кремлівським правителем Путіним, однак хоче, щоб вони обидва сіли за стіл переговорів.

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Операція "Павутина"

Нагадаємо, 1 червня Служба безпеки України провела масштабну спецоперацію, в ході якої було атаковано російські військові аеродроми "Бєлая", "Дягілєво", "Оленья" та "Іваново".

За офіційною інформацією, в результаті операції було знищено або пошкоджено 41 літак стратегічної авіації РФ, включаючи моделі Ту-95, Ту-22М3, Ту-160 та літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 .

Операція "Павутина" стала безпрецедентною за глибиною ураження: українські безпілотники вразили цілі на відстані понад 600 кілометрів, охопивши третину території Росії.

Москва применшує наслідки атаки, однак російські провоєнні блогери називають українську операцію приниженням РФ.

Американські ЗМІ давали різну інформацію стосовно того, чи знали Сполучені Штати Америки про українську операцію. Офіційних заяв досі не було.

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