Михайло Подоляк зазначив, що російський диктатор продовжуватиме свою війну.

Президент Російської Федерації Володимир Путін не пропонує Україні мирні переговори. Він говорить лише про капітуляцію Києва.

"Я не знаю чому у нас все ще продовжують називати будь-які пропозиції Путіна переговорами. Ні, це ніколи не було переговорами і ніколи він не буде пропонувати Україні переговори. Він або програє війну - це найбільш оптимальний варіант виходу з цієї ситуації для світу, а не тільки для України", - розповів радник глави офісу президента Михайло Подоляк в ефірі Freedom.

При цьому він зазначив, що угода про тимчасове призупинення вогню також в інтересах Путіна, щоб підготуватися до подальших етапів війни.

"Я тут не бачу слів про переговори. Він використовує ось ці слова про переговори в момент, коли йдуть якісь загострення десь. У цьому випадку це Близький Схід. Йому здається, що Україна слабшає з точки зору зовнішніх політичних позицій. Він вважає, що тут можна піддати і, напевно, хтось із російської лобістської мережі підтримає його висловлювання і відповідно будуть більше тиснути на Україну для визнання тимчасово окупованих територій російськими. А ви прекрасно розумієте, що залишити Росію в частині України – це буде наступна фаза війни – фаза накопичення ресурсів і внутрішнього розшарування України, внутрішні терористичні атаки тощо", - підсумував політик.

Переговори Росії та України - останні новини

Президент України Володимир Зеленський заявив, що кремлівський диктатор Володимир Путін заблокує будь-яку угоду в рамках ймовірних переговорів щодо війни в Україні.

У свою чергу глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що тема переговорів з РФ відсутня на рівні офіційної і неофіційної риторики, і навіть її немає на рівні натяків.

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